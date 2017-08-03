Конгресс США потребовал записи разговоров о встрече сына Трампа и Весельницкой

Представители Конгресса США выразили заинтересованность в получении записей телефонных разговоров, связанных со встречей Дональда Трампа — младшего и российского адвоката Натальи Весельницкой. Об этом сообщает телеканал CBS.

По словам занимающихся расследованием, материалы необходимы для изучения предполагаемых связей президента США Дональда Трампа с Россией.

— Мы хотим все относящиеся к делу документы, — заявили в американском парламенте.

Дональд Трамп — младший попал под пристальное внимание американских властей после обнародования информации о встрече сына американского лидера с российским адвокатом Весельницкой. Юрист заявляла, что у неё имеется компромат на Хиллари Клинтон и свои связи в Кремле.

Позже Трамп-младший опубликовал сообщение, что на встрече с адвокатом из России обсуждался акт Магнитского и вопросы об усыновлении детей из России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не имеет никакого отношения к Весельницкой и никогда не был с ней в контакте.