Власти Украины одобрили идею сиесты для жителей страны

Однако, по словам вице-премьера Павла Розенко, пока этот вопрос рано выносить на уровень национальной идеи.

Вице-премьер Украины Павел Розенко одобрил идею сиесты для граждан страны в условиях аномальной жары. Однако он призвал работодателей самостоятельно принимать решение на этот счёт, так как для вынесения обсуждения на национальном уровне пока "не те климатические условия".

— В рамках трудового законодательства у работодателя есть абсолютно все возможности, чтобы решить вопрос сиесты в индивидуальном порядке, — цитирует Розенко УНИАН. — Говорить о том, что давайте летом сократим 40-часовую рабочую неделю и сделаем её, к примеру, 35-часовой, на мой взгляд, является нецелесообразным.

По его словам, выносить обсуждение вопроса о сиесте на более высокий уровень пока рано — в стране пока не те климатические условия. Однако если предприниматель считает, что для повышения эффективности производства или ввиду состояния здоровья сотрудника нужно предоставлять ему не часовой перерыв, а два-три часа, то это его право.