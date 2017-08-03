Макмастер добился увольнения директора Белого дома по разведке

В СМИ Эзра Коэн-Ватник, нанятый на службу при Майкле Флинне, получил прозвище "человек, которого Макмастер не мог уволить".

Директор совета национальной безопасности по разведке Эзра Коэн-Ватник был уволен, сообщают СМИ.

31-летний сотрудник поступил на работу при Майкле Флинне. Согласно информации, нынешний советник президента по нацбезопасности Герберт Макмастер уже пытался добиться его увольнения, однако президент США Дональд Трамп, его зять Джаред Кушнер и советник по стратегическим вопросам Стив Бэннон не дали ему этого сделать.

— Он [Макмастер] пришёл к выводу, что для выполнения данной работы сейчас требуется сотрудник с другим опытом работы. Генерал Макмастер уверен, что Эзра в дальнейшем будет продолжать делать значительный вклад в национальную безопасность на другой должности в администрации, — говорится в сообщении.