Советник Трампа отказался подтвердить, что ракеты КНДР могут достичь США

Эксперты считают, что новые северокорейские снаряды могут ударить по любой точке континентальной части Соединённых Штатов.

Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер назвал серьёзной угрозу северокорейских ракет, однако отказался подтверждать, что КНДР разработала снаряды, которые могут достичь любой точки США.

— Я не собираюсь это подтверждать, — ответил советник Трампа. — Но, как я уже говорил, так ли важно, смогут они достичь Сан-Франциско, или Питтсбурга, или Вашингтона? Это серьёзная угроза.

Напомним, ранее неназванные американские чиновники сообщили, что последний ракетный запуск КНДР продемонстрировал способность северокорейских снарядов достичь континентальной части США. Ранее об этом заявил ливер КНДР Ким Чен Ын.