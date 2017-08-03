WADA обновили список требований по восстановлению РУСАДА

В ноябре учредители WADA рассмотрят вопрос о полном восстановлении Российского антидопингового агентства в правах.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало на своём официальном сайте вторую часть критериев, после исполнения которых РУСАДА может вновь соответствовать всемирному кодексу.

Список требований пополнится на 12 новых пунктов, среди которых признание Министерством спорта РФ и Олимпийским комитетом России результатов расследования Ричарда Макларена.

Агентство также потребовало у наблюдательного совета РУСАДА провести прозрачные выборы нового генерального директора с привлечением двух международных экспертов. Кроме того, WADA произведёт проверку Российского антидопингового агентства в течении четырёх месяцев после выполнения всех требований.

Вопрос о полном восстановлении РУСАДА в правах будет рассмотрен в конце года.