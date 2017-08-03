Палата депутатов Бразилии проголосовала против судебного процесса над Темером

Конгресс Бразилии проголосовал против (158/126) предъявления Темеру обвинений в коррупции.
#BREAKING #Brazil's Congress rejects corruption charges against President #Temer pic.twitter.com/l24hv4ZL1Z— CGTN (@CGTNOfficial) 2 августа 2017 г.
Напомним, в случае положительного решения в отношении главы государства начали бы судебный процесс.
Мишелю Темеру ранее предъявили обвинения в получении взяток. Свидетельские показания против президента дал совладелец холдинга J&F Жоэсли Батисту. Сам Темер отрицает любые нарушения и настаивает, что не уйдёт в отставку.
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