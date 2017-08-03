На Камчатке спасли кита, зацепившегося за "якорь-мертвяк"

По словам учёных, появление белухи в акватории Авачинской бухты — явление редкое.

Камчатские спасатели освободили белуху, запутавшуюся в рыбацких сетях в районе скал Три брата.

— О происшествии в МЧС России по Камчатскому краю сообщил очевидец. Он рассказал, что кит, помимо всего, зацепился хвостом за так называемый якорь-мертвяк, — говорится в сообщении ведомства.

На помощь животному отправились спасатели МЧС, учёные и ветеринары. К моменту прибытия группы кит был очень сильно напуган и начинал биться, как только к нему подплывал катер.

— Белуха не была ранена, но сети плотно окутали её — в некоторых местах шкура у млекопитающего была уже содрана. Удерживая животное на весу, мы обрезали верёвки. Всего спасательная операция вместе с дорогой заняла около трёх часов, — рассказал старший группы ДВРПСО Игорь Шилин.