В США 40 детей пострадали в результате утечки гипохлорита натрия в бассейне

Читайте также

В США 40 детей пострадали в результате утечки гипохлорита натрия в бассейне

0

В Северной Каролине около сорока детей в возрасте от 6 до 12 лет пострадали в результате утечки гипохлорита натрия в бассейне, сообщает ABC News.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!