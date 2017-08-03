Bloomberg: Хакеры похитили у HBO эпизоды сериала "Умерь свой энтузиазм"

Ранее из-за хакерской атаки в Сеть попал сценарий следующей серии "Игры престолов".

Пока фанаты сокрушаются по поводу украденного и выложенного в Интернет сценария ещё не вышедшей серии "Игры престолов", хакеры также похитили несколько эпизодов другого сериала HBO — "Умерь свой энтузиазм". Об этом сообщает агенство Bloomberg.

Всего киберпреступники украли 1,5 Тб данных, однако представитель HBO сообщил, что электронная почта телеканала атаке не подвергалась.

Руководство телеканала заявило, что сотрудничают с правоохранительными органами и сторонними компаниями по кибербезопасности, чтобы как можно скорее провести расследование инцидента.

Сериал "Умерь свой энтузиазм" выходит с 2000 года. Автором и исполнителем главной роли в сериале является американский актер Ларри Дэвид. В телешоу актёр играет роль самого себя.