Рейтинг одобрения Трампа достиг нового минимума

Ранее президент США уже высказывался о подобных исследованиях, назвав их сомнительными.

Деятельность президента США Дональда Трампа не одобряет всё больше американцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса Квиннипэкского университета, который был проведен с 27 июля по 1 августа.

Отмечается, что поддерживает нынешнего главу Белого дома лишь 33% граждан США, в то время как 61% не одобряет его политику.

Ранее Лайф сообщал, что согласно опросу Gallup Дональд Трамп стал самым непопулярным президентом США с 1945 года. Средний рейтинг его одобрения во втором квартале 2017 года (20 апреля — 19 июля) составил 38,8%.