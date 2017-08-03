Мальчик написал письмо Трампу с просьбой постричь газон у Белого дома

По словам 11-летнего Фрэнка, пример президента США вдохновил его начать собственный бизнес.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс прочла на брифинге письмо 11-летнего Фрэнка, который рассказал о своём желании покосить газон в резиденции президента.

В своём обращении к главе государства школьник написал, что, несмотря на возраст, он готов показать нации, на что способны молодые жители США.

По словам мальчика, пример Трампа вдохновил его — он начал собственный бизнес: иногда Фрэнк косит соседские газоны.

Here's Sarah Huckabee Sanders reading a letter from 10-year-old Frank from Virginia https://t.co/0TCpj3P2xE — Meg Wagner (@megwagner) 2 августа 2017 г.

— Фрэнк, я с радостью отвечаю на твою просьбу. Я только что разговаривала с президентом, он просил обязательно передать, что ты делаешь отличную работу и чтобы ты продолжал упорно трудиться. [...] Он также хотел пригласить тебя провести утро в Белом доме, чтобы ты пообщался с нашим садовником, — сказала Сара Сандерс.

Ранее пресс-секретарь также ответила на вопросы школьника Дилана, который интересовался, сколько денег у Дональда Трампа и насколько велик Белый дом.