В Канаде Олимпийский стадион отдали для нужд беженцев

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В Канаде Олимпийский стадион отдали для нужд беженцев

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Олимпийский стадион в Монреале. Фото: © Flickr/The West End

Вместимость стадиона, предоставленного мигрантам, составляет более 66 тысяч человек. Это крупнейший стадион в Канаде.

Власти Канады предоставили Олимпийский стадион в Монреале для размещения эмигрантов, пересекающих с юга канадскую границу в Квебеке. Об этом сообщает агентство Reuters.

Представители организации "Красный Крест" отмечают, что большинство беженцев — гаитяне, которые покинули Соединённые Штаты из-за опасения депортации. "Красный Крест" обеспечивает нелегалов кроватями и раскладушками, постельным бельём и другими предметами гигиены.

Мэр Монреаля Денис Кодерр сообщил, что в июле город смог принять около двух с половиной тысяч человек. По словам чиновника, обеспечение беженцев всем необходимым является "гуманитарным жестом".

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