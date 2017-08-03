В Канаде Олимпийский стадион отдали для нужд беженцев

Вместимость стадиона, предоставленного мигрантам, составляет более 66 тысяч человек. Это крупнейший стадион в Канаде.

Власти Канады предоставили Олимпийский стадион в Монреале для размещения эмигрантов, пересекающих с юга канадскую границу в Квебеке. Об этом сообщает агентство Reuters.

Представители организации "Красный Крест" отмечают, что большинство беженцев — гаитяне, которые покинули Соединённые Штаты из-за опасения депортации. "Красный Крест" обеспечивает нелегалов кроватями и раскладушками, постельным бельём и другими предметами гигиены.

Мэр Монреаля Денис Кодерр сообщил, что в июле город смог принять около двух с половиной тысяч человек. По словам чиновника, обеспечение беженцев всем необходимым является "гуманитарным жестом".