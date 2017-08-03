Новый глава аппарата Белого дома заверил генпрокурора, что его не уволят

Ранее Джефф Сешнс заявил, что будет выполнять свои обязанности, пока президент США Дональд Трамп хочет видеть его во главе ведомства.

Недавно назначенный глава аппарата Белого дома Джон Келли заверил генпрокурора и главу Минюста США Джеффа Сешнса, что его не собираются увольнять. Как пишет Associated Press, чиновник решил успокоить его после критики со стороны Дональда Трампа, которой подвергся Сешнс.

Звонок генпрокурору стал одним из первых действий Келли в новой должности, отмечает агентство. По данным источников СМИ, в разговоре он подчеркнул, что Белый дом поддерживает его работу и хочет, чтобы он её продолжил.

Напомним, ранее Трамп заявлял, что очень разочарован решением Сешнса самоустраниться от расследования предполагаемого вмешательства России в американские выборы. В СМИ даже появились сообщения, что президент США обсуждал со своими советниками возможность увольнения главы Минюста.