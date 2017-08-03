МИД Польши: Санкции США против России соответствуют интересам Варшавы

2 августа Дональд Трамп подписал закон о новых ограничительных мерах в отношении РФ, Ирана и КНДР.

Польский МИД поприветствовал введение США новых санкций против России, выразив надежду, что они окажутся эффективными.

— Расширение в указанном законе санкций в отношении российского энергетического сектора, в том числе фирм, участвующих в проекте "Северный поток — 2", соответствует стратегическим интересам Польши и региона Центральной и Восточной Европы, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, вчера президент США Дональд Трамп подписал новую редакцию закона о санкциях в отношении России, Ирана и КНДР. По мнению российского премьер-министра Дмитрия Медведева, вступлением в силу этого документа России объявлена полноценная торговая война.