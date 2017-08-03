Проделки "фейковых СМИ". Трамп отрицает, что назвал Белый дом дырой

Сообщалось, что такие высказывания о своей официальной резиденции он якобы позволил в разговоре с членами гольф-клуба.

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения СМИ о том, что назвал Белый дом "настоящей дырой". По его словам, эту новость распространили лживые СМИ и она не соответствует действительности.

— Я люблю Белый дом, одно из самых красивых зданий, которые я когда-либо видел. Но фейковые СМИ сказали, что я назвал его дырой, — это абсолютно не соответствует действительности, — написал Трамп в "Твиттере".

Напомним, накануне издание Sports Illustrated сообщило, что в разговоре с членами своего гольф-клуба в Нью-Джерси президент США позволил себе замечание о резиденции, отметив, что Белый дом — "настоящая дыра".