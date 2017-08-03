Alibaba запустит многоэтажный вендинговый автомат по продаже машин

Подобный автомат высотой в 15 этажей заработал в мае этого года в Сингапуре, он вмещает 60 автомобилей. В 2015 технология появилась в американском городе Нэшвилл.

Компания Alibaba Group, являющаяся лидером китайского онлайн-рынка, собирается запустить первый на территории страны многоуровневый автомат по продаже автомобилей.

Here's what the future of car shopping could look like. Good news: no good cop, bad cop routine required. https://t.co/pUOCx2Ckwo pic.twitter.com/FdoXfiuMZ6 — Alibaba Group (@AlibabaGroup) 2 августа 2017 г.

Руководство компании обещает, что это максимально облегчит покупку автомобиля. Клиент при помощи смартфона может выбрать понравившуюся машину, которая находится в гигантском гараже, оплатить заказ — и через пару минут автомобиль доставят на нижний этаж.

— Это сделает покупку автомобилей таким же простым процессом, как покупка банки газировки, — сообщила генеральный менеджер Alibaba Group.

Однако приобрести транспортное средство смогут не все желающие. Для того чтобы стать счастливым обладателем авто через вендинговый аппарат, необходимо зарекомендовать себя в рейтинговой системе Alibaba. Только тот, у кого есть больше 750 баллов, сможет выбрать понравившуюся модель автомобиля и оплатить первый взнос в размере 10% стоимости машины. После оформления клиент должен вносить ежемесячный платёж через систему Alipay до полной выплаты стоимости товара.