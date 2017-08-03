На Приморье надвигается мощный тайфун Noru

В заливе Петра Великого и районе Поворотный — Золотой высота волн может составлять 4–5 метров.

Приморское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявило штормовое предупреждение в связи с возможным выходом тайфуна Noru.

Как сообщается на сайте Примгидромета, в первой декаде августа в Приморье ожидаются ливни с грозами (15–40 мм за 12 часов и 50 мм и более за 12 часов в отдельных районах), которые вызовут локальные паводки на реках Большая Уссурка, Малиновка и их притоках, а также местами на реках западных районов.

В этот период, согласно прогнозам специалистов, можно ожидать выхода мощного тайфуна Noru.

— В период с 8 по 10 августа возможен выход на Приморье мощного тайфуна Noru с сильными (15–40 мм), местами очень сильными дождями (50–100 мм за 12 часов и менее) при юго-восточном, восточном ветре 15–20 м/с, на побережье порывами 25–30 м/с, на мысах до 33–35 м/с (ураган), — говорится в сообщении.

Высота волн в заливе Петра Великого и районе Поворотный — Золотой, как прогнозируется, может составлять 4–5 метров. В бухтах южного и восточного побережий ожидаются сильный накат, местами нагонные явления.

— Паводковая ситуация усугубится, возможны подъёмы уровня воды до 1–3 метров, значительные затопления прилегающих к рекам территорий, перемыв автодорог, повреждение мостов, подтопление сельхозугодий, — добавили в ведомстве.