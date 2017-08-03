В Бурятии более 60 детей отравились на танцевальном фестивале

Массовое отравление произошло в Бурятии на турбазе на берегу озера Байкал. Здесь проводился фестиваль Baikal Dance Camp, в котором принимали участие школьники.
Днём 2 августа с симптомами отравления к медикам обратились около 30 человек, позже число пострадавших увеличилось до 72, из них 62 ребёнка. В результате госпитализация потребовалась 67 из них (58 детям).
В настоящее время прокуратура, полиция, сотрудники Роспотребнадзора проводят проверку соблюдения администрацией базы санитарно-эпидемиологического законодательства.
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