В Бурятии более 60 детей отравились на танцевальном фестивале

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В Бурятии более 60 детей отравились на танцевальном фестивале

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Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

В настоящее время причины массового отравления выясняют врачи-инфекционисты и сотрудники Роспотребнадзора.

Массовое отравление произошло в Бурятии на турбазе на берегу озера Байкал. Здесь проводился фестиваль Baikal Dance Camp, в котором принимали участие школьники.

Днём 2 августа с симптомами отравления к медикам обратились около 30 человек, позже число пострадавших увеличилось до 72, из них 62 ребёнка. В результате госпитализация потребовалась 67 из них (58 детям).

В настоящее время прокуратура, полиция, сотрудники Роспотребнадзора проводят проверку соблюдения администрацией базы санитарно-эпидемиологического законодательства.

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