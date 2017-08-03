Незнакомец после неудачной попытки вломиться в чужой душ вымыл хозяевам посуду

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Незнакомец после неудачной попытки вломиться в чужой душ вымыл хозяевам посуду

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Кадр из фильма "Психо". Режиссер Альфред Хичкок, 1960 год.

Американец взломал входной замок, чтобы принять душ вместе с совершенно незнакомой девушкой.

Жителя США арестовали после того, как он незаконно пробрался в чужой дом, чтобы присоединиться в душе к ничего не подозревающей девушке. Об этом сообщает телеканал CBS New York.

По словам хозяйки дома, она играла в комнате вместе со своим ребёнком, когда неизвестный мужчина проник в ванную комнату, где находилась её сестра. Испуганная девушка прибежала к родственнице, сообщив, что в душевую проник обнажённый мужчина.

— Я спряталась за занавеской и приказала ему убираться, когда поняла, что он начал раздеваться, — сообщила жертва незаконного вторжения в душ.

Девушка не растерялась и смогла выскочить из ванной комнаты, заперев нарушителя с обратной стороны. Вместе с сестрой они вызвали полицию, но, когда стражи порядка прибыли на место происшествия, мужчина уже выбрался из ванной и переместился на кухню.

Полиция схватила незнакомца, когда тот со спокойным видом мыл посуду на чужой кухне. Джемсу Кингу предъявлено обвинение во взломе и совершении развратных действий.

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