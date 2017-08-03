WSJ: Пенс заявил, что США не будут вести с КНДР переговоры

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WSJ: Пенс заявил, что США не будут вести с КНДР переговоры

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Майк Пенс. Фото: © REUTERS/Brian Snyder

По словам вице-президента, Вашингтон также не исключает варианта применения военных мер.

Вице-президент США Майкл Пенс отверг идею прямого диалога с Пхеньяном по ядерной программе. Как сообщает Wall Street Journal, такое заявление политик сделал на борту самолёта, возвращаясь из своей зарубежной поездки, включавшей визиты в Эстонию, Грузию и Черногорию.

По словам Пенса, ему больше нравится экономическое и дипломатическое давление. Он также подчеркнул, что Соединённые Штаты не исключают военных мер в отношении Северной Кореи — таким образом, "все варианты остаются на столе".

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