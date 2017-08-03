Адвокат: Экс-губернатор Сахалина Хорошавин перенёс инсульт

В суде тем не менее сообщили, что сегодняшнее заседание по делу экс-чиновника не переносилось.

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, которого обвиняют в коррупции, перенёс инсульт. Об этом сообщила его адвокат Ольга Артюхова.

— Компьютерная томография головного мозга выявила, что Александр Вадимович перенёс инсульт, у него сосудистые нарушения в головном мозге. И постоянные его жалобы на загрудинные боли настораживают врачей, — цитирует РИА "Новости" Артюхову.

Она добавила, что у её подзащитного держится высокое давление, врачи продолжат обследование Хорошавина на следующей неделе.

В суде тем не менее сообщили, что сегодняшнее заседание по делу экс-губернатора не отменялось.

— Сегодня по плану в 16:30 (8.30 мск), никакой информацией о переносе мы не располагаем, — сообщили Лайфу в Южно-Сахалинском городском суде.

Напомним, Хорошавин был задержан в 2015 году и снят с поста губернатора в связи с утратой доверия. Экс-чиновника и его подчинённых обвиняют в получении взяток на 522 миллиона рублей. В марте суд начал рассмотрение дела экс-губернатора.