На леднике в Альпах нашли останки немецкого туриста, пропавшего 30 лет назад

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На леднике в Альпах нашли останки немецкого туриста, пропавшего 30 лет назад

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 Фото: ©flickr.com/PRO

На леднике в швейцарских Альпах обнаружили останки немецкого туриста, пропавшего в 1987 году. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на полицейский департамент кантона Вале.

Согласно информации, на прошлой неделе внимание туристов привлекли торчащие из ледника ботинки и нечто напоминающее человеческую руку.

Обнаруженное было направлено на экспертизу, благодаря которой удалось установить личность человека — им оказался гражданин Германии за сорок, отправившийся в Альпы 30 лет назад.

Семью мужчины уведомили об обнаружении останков.

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