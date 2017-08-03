В США начали отслеживать "российскую пропаганду" в Twitter

Ресурс будет анализировать аккаунты ряда СМИ и органов власти РФ, а также рядовых пользователей.

В американском сегменте Интернета начал работу сайт Hamilton 68, который должен выявлять "пророссийскую пропаганду" и дезинформацию. Об этом говорится на сайте центра German Marshall Fund.

— Площадка Hamilton 68, которая входит в состав "Альянса за обеспечение демократии", обеспечивает почти в режиме реального времени просмотр усилий российской пропаганды и дезинформации в Интернете, — говорится в сообщении на сайте.

Отмечается, что ресурс отслеживает контент 600 аккаунтов в "Твиттере" — это в том числе страницы МИД РФ, а также ряда СМИ. Также отмечается, что анализировать будут и сообщения пользователей, обменивающимся позитивной информацией о властях России.

В нижней части сайта отображаются диаграммы с продвигаемыми хештегами, ссылками и темами.