В США число погибших при обрушении школы увеличилось до двух человек

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В США число погибших при обрушении школы увеличилось до двух человек

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Фото: © РИА Новости/Игорь Агеенко

Несмотря на каникулы, в здании школы в момент взрыва находилось большое количество учеников и сотрудников.

Число жертв обрушения школы из-за взрыва газа выросло до двух. Об этом сообщает агенство Reuters. Всего пострадало девять человек.

Пожарная и спасательная службы Миннеаполиса продолжают осматривать обломки здания в поисках пострадавших. Несмотря на летнее время, в школе находилось много учеников и преподавателей.

Ранее Лайф писал, что в учебном заведении штата Миннесота прогремел взрыв, разрушивший часть здания. По предварительной информации, в школе мог взорваться бытовой газ.

Полиция проводит расследование происшествия.

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