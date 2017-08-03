В США число погибших при обрушении школы увеличилось до двух человек

Несмотря на каникулы, в здании школы в момент взрыва находилось большое количество учеников и сотрудников.

Число жертв обрушения школы из-за взрыва газа выросло до двух. Об этом сообщает агенство Reuters. Всего пострадало девять человек.

Пожарная и спасательная службы Миннеаполиса продолжают осматривать обломки здания в поисках пострадавших. Несмотря на летнее время, в школе находилось много учеников и преподавателей.

Ранее Лайф писал, что в учебном заведении штата Миннесота прогремел взрыв, разрушивший часть здания. По предварительной информации, в школе мог взорваться бытовой газ.

Полиция проводит расследование происшествия.