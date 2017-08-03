Голодные лисицы ночью заблокировали трассу в Архангельской области

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Голодные лисицы ночью заблокировали трассу в Архангельской области

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Целую группу голодных хищников снял на видео один из автомобилистов на трассе М-8 "Холмогоры" у города Котлас.

В Архангельской области голодные лисицы решили устроить себе ночной перекус прямо на дороге.

Как видно на кадрах записи, попрошайки вынуждают автомобилистов тормозить, а получив еду, отбегают на обочину, пропуская машины.

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