Скарамуччи собирался "гуманизировать" Трампа в глазах американцев

По словам экс-главы департамента по коммуникациям, у него были грандиозные планы, однако из-за внезапной отставки он не успел поведать о них Джону Келли.

Бывший директор Белого дома по коммуникациям Энтони Скарамуччи собирался максимально изменить отношения между Дональдом Трампом и американскими СМИ в лучшую сторону. Об этом сообщает издание The Hill.

В планах Скарамуччи было создание книги жалоб для аккредитованных журналистов Белого дома, а также устранение конфликтов, возникающих на пресс-брифингах. Также экс-глава пресс-службы правительства собирался сделать американского лидера более гуманным в глазах народа. Скарамуччи предлагал проводить благотворительные лотереи и аукционы за право сыграть с президентом США в гольф.

Напомним, Энтони Скарамуччи подал в отставку через 10 дней после своего назначения на пост главы по коммуникациям Белого дома. Одной из причин его увольнения стали резкие высказывания в адрес коллег по департаменту. Так, Энтони Скарамуччи обвинил Рейнса Прибаса в утечках и обозвал "параноидальным шизофреником".