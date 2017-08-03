Четыре человека погибли в аварии в Краснодарском крае

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Четыре человека погибли в аварии в Краснодарском крае

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Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

На 21-м километре трассы Ейск — Должанская вечером 2 августа произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

В результате столкновения погибло четыре человека, ещё трое госпитализированы.

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