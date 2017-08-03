После взрывов на складе боеприпасов в Абхазии нашли тела двух человек

По предварительным данным, жертвы — это туристы, которые скончались от осколочных ран.

В Абхазии недалеко от места взрыва на складе боеприпасов нашли тела двух погибших. По предварительным данным, они скончались от осколочных ранений, полученных во время разрывов снарядов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД республики.

— Чуть выше источника найдены тела двоих человек, предположительно туристов, которые погибли от осколочных ранений. Ищем ещё одного человека, — пояснили в республиканском МВД.

2 августа на складе боеприпасов в селе Приморском в Абхазии прогремел взрыв. Ранее сообщалось, что при взрыве пострадало 27 россиян.