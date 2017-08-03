В Москве открыли первый городской пункт ремонта гаджетов

Как отметили в пресс-службе правительства столицы, сервисный салон способен принять до ста клиентов в день.

В Москве открылся первый городской пункт ремонта цифровых устройств "Чудо техники". Как сообщили в пресс-службе правительства столицы, сервисный салон, который способен принять до ста клиентов в день, появился по адресу шоссе Энтузиастов, дом 11а, корпус 2.

Отметим, что до конца года планируют открыть как минимум по одному пункту ремонта гаджетов в каждом из столичных округов. Сообщается, что флагманский салон "Чудо техники" появится возле станции метро "Курская".

Отправить заявку на ремонт техники можно на официальном сайте сервиса либо по телефону: 8 (495) 587-88-87.