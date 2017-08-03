СМИ: "Газпром" уменьшил объёмы транзита газа через Украину

По мнению экспертов, российская энергетическая компания постарается по максимуму использовать мощности трубопровода OPAL.

Российская компания "Газпром" решила снизить объём транзита газа через Украину и перебросила часть голубого топлива на трубопровод OPAL, который принимает газ из "Северного потока". Об этом сообщают "Ведомости".

По результатам проведённых 1 августа торгов "Газпром" получил 40% мощностей OPAL, после чего загрузка трубопровода возросла с 56 млн до 71,5 млн кубометров газа в сутки. Об этом свидетельствуют данные оператора OPAL Gastransport.

Из-за сокращения объёмов транзита газа Украина может потерять до 400 млн долларов ежегодно.

Как отметил замдиректора Фонда национальной безопасности Алексей Гривач, транспортировка голубого топлива по северному маршруту гораздо выгоднее для "Газпрома".