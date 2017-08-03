"Трамп — не марионетка". В ГД согласились, что Штаты объявили РФ торговую войну

Ранее об этом написал у себя в "Фейсбуке" премьер-министр Дмитрий Медведев, отметив, что надежде на улучшение отношений с новой американской администрацией пришёл конец.

Президент США Дональд Трамп абсолютно осознанно подписал новый санкционный закон и тем самым показал, что для США главное — защита своих интересов по продвижению вооружённых сил к границам РФ, а также продажа вооружений и сланцевого газа. Об этом Лайфу заявил первый зампред Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

— Торговая война — это абсолютно верное и правильное определение. Маски сорваны, Трамп показал свое лицо. Есть только интересы США, Америке нужны рынки сбыта, им не нужна Украина, их не интересует крымский вопрос. Это всё — надуманные предлоги, чтобы вводить санкции против РФ, чтобы освободить рынок продажи энергоресурсов и вооружения для американских компаний. Трамп — не марионетка. Ему удобно занимать такую позицию, якобы он очень добрый человек и хорошо относится к России, но коршуны в Сенате давят на него и заставляют принимать жёсткие меры. Трамп пытается свалить с больной головы на здоровую, — пояснил Шерин.

По его словам, президент Соединённых Штатов, помимо прочего, долгое время не мог встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, но даже после личной беседы не отказался от намерений по введению новых санкций.

— Изначально Трамп не мог встретиться с президентом России, он для себя обозначил другие приоритеты. В итоге встретились, пообщались два часа, и после этого Трамп подписывает очередной закон, который ставит точку в вопросе о том, намерен ли он улучшать отношения с РФ или намерен продолжать экономическую войну против России, — добавил собеседник Лайфа.

Напомним, ранее Дмитрий Медведев заявил, что санкции США будут сохраняться десятилетиями, если не произойдёт чудо.