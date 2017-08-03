МО РФ объявило о режиме перемирия в зоне деэскалации северного Хомса с 3 августа

Местные оппозиционные подразделения и правительственная армия взяли на себя обязательство прекратить огонь из всех видов оружия.

Сегодня Минобороны РФ объявило о начале режима перемирия в зоне деэскалации севернее Хомса, который начнёт действовать сегодня, 3 августа, с 12:00. Об этом заявил официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

— Согласно договорённостям, сегодня, 3 августа, с 12:00 по местному времени отряды умеренной оппозиции и подразделения правительственных войск полностью прекращают огонь из всех видов оружия, — сказал Конашенков.

Однако он подчеркнул, что режим прекращения огня не распространяется на боевиков ИГИЛ* и "Джебхат ан-нусры"*.

В общей сложности к режиму перемирия присоединилось 84 населённых пункта, где проживает более 140 тысяч человек. Местные оппозиционные силы и правительственные войска взяли на себя обязательство прекратить огонь из всех видов оружия.

* Организации запрещены на территории РФ по решению Верховного суда.