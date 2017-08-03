Правительство направило 667 млн рублей на поддержку высоких технологий

Средства будут направлены в том числе производителям вагонов, автомобилей, сельхозтехники.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжении, которое предусматривает выделение 667,5 млн рублей Внешэкономбанку. Они предназначены для возмещения части затрат на производство высокотехнологичной продукции. Соответствующий отдел размещён на портале кабинета министров.

— Подписанным распоряжением из резервного фонда правительства Минпромторгу России направляются бюджетные ассигнования в размере 667,5 млн рублей для предоставления в 2017 году имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию Внешэкономбанк, — отмечается в пояснительной записке.

Деньги на эти цели в бюджете на текущий и следующие годы предусмотрены не были. Уточняется, что средства пойдут на поддержку производителей железнодорожных вагонов, сельхозтехники и автомобилей. В том числе речь идёт о продукции, которая отправляется на экспорт.