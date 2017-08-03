На юге Москвы задержали троих лжеполицейских за грабёж

Они украли у жителя столицы телефон, банковскую карту и деньги. В итоге ущерб составил 77 тысяч рублей.

В Москве задержали троих подозреваемых, которые представились сотрудниками полиции и ограбили жителя столицы на улице Подольских Курсантов. По словам потерпевшего, один из них подошёл к нему и потребовал сесть в машину. В автомобиле у него отобрали деньги, мобильный телефон и банковскую карту.

Кроме того, они потребовали перевести денежные средства с личного счёта на их банковскую карту через мобильный телефон. Ущерб уже оценён в 77 тысяч рублей.

— В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали троих подозреваемых. Как выяснили следователи, никто из них никогда не работал в органах внутренних дел, — сообщила Лайфу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уже возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж".