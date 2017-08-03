В Бельгии у 70 работников картофельного цеха выявили симптомы болезни легионеров

У всех пострадавших идентичные симптомы: головная боль и лихорадка. Однако происхождение инфекции до сих пор неизвестно.

Загадочная инфекция отправила на больничные койки несколько десятков работников завода по упаковке замороженного картофеля фри, передаёт Bfmtv. Люди жалуются на ломоту в теле, головную боль и лихорадку. За последние несколько дней с вышеописанными симптомами госпитализировали 70 человек и все они работали в одном и том же цеху, уточняет издание.

Точную причину развития инфекции установить пока не удалось, однако медики утверждают, что клиническая картина напоминает развитие легионеллёза (или, как его ещё называют, "болезни легионеров").

Речь идёт о редкой разновидности пневмонии, которая была впервые зафиксирована в 1976 году в США в Филадельфии, а первыми заболевшими стали делегаты съезда Американского легиона (отсюда и название).

Источником инфекции является палочка, которая живёт в воде. Поэтому медики не исключают, что заражение произошло через резервуары для мойки овощей перед их дальнейшей обработкой.

Если диагноз подтвердится, то потенциальную опасность будет иметь и сам картофель, который с конвейера завода попадает в рестораны быстрого питания. Оценкой рисков сейчас занимается специальная лаборатория, которая исследует дольки овощей на наличие инфекции.