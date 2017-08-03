В Сети назвали древний спиннер причиной уничтожения шумерских городов-государств

Интернет-пользователи в шутку предположили, что обнаруженный археологами старовавилонский спиннер стал причиной краха древних шумерских государств.

Proof that there are no original ideas anymore pic.twitter.com/7zPxYha7QQ — Arielle Pardes (@pardesoteric) July 31, 2017

— Это стало причиной окончания периода правления Исина и Ларсы, а также сделало их уязвимыми перед вторжением амореев, — пошутил один из комментаторов.

Фотографию игрушки опубликовала на своей страничке в Twitter Ариель Пардс, которая является помощницей редактора журнала Wired и всего за три дня её сообщение набрало почти 100 тысяч лайков.