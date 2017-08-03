Журова заявила, что признать доклад Макларена для РФ будет очень проблематично

Читайте также

Журова заявила, что признать доклад Макларена для РФ будет очень проблематично

701

Светлана Журова. Фото:© РИА Новости/Максим Блинов

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало список новых требований к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА), в числе которых значится признание результатов расследования Ричарда Макларена.

Первый зампред Комитета ГД по международным делам Светлана Журова заявила, что российская сторона не намерена признаваться в том, чего не совершала, поэтому требование WADA признать доклад Макларена полностью может стать большой проблемой.

— Есть вещи, которые невозможно признать, они являются ложью. Это может являться основанием для недопуска наших спортсменов на Олимпиаду. Я не поддерживаю версию Макларена о полной и тотальной государственной поддержке допинга. Да, единичные случаи, но это персонализированная история, это не государственная политика. Я не знаю, как можно это признать, — пояснила Журова.

Напомним, ранее WADA опубликовало на своём сайте вторую часть критериев, после исполнения которых РУСАДА сможет вновь соответствовать всемирному кодексу. Новый список состоит из 12 пунктов.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!