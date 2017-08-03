В США внук в поисках украшений раскопал могилу бабушки, умершей 15 лет назад

Полиция быстро вышла на след мужчины. Выяснилось, что у него было проблемы с наркотиками.

Двое молодых людей раскопали могилу женщины, умершей 15 лет назад, в надежде найти украшения и продать их. Когда полиция вышла на след преступников, выяснилось, что один из них был внуком похороненной женщины, сообщает телеканал WSAZ 3.

Deputies: Two men facing charges for digging up woman's grave https://t.co/c5LFSNlHtS — WSAZ NewsChannel 3 (@WSAZnews) 1 августа 2017 г.

Как сообщается, инцидент произошёл на кладбище округа Мартин в штате Кентукки. Члены семьи Эмили Ховард обнаружили, что её могила была раскопана.

Благодаря наводке следователи быстро вышли на тех, кто совершил такой странный поступок — были задержаны два молодых человека, они во всём сознались. Один из задержанных, Джеймс Ховард, оказался внуком умершей.

Парни думали, что в гробу есть украшения, потому хотели его вскрыть и продать найденное. Попытки вскрыть гроб успехом не увенчались. Семья умершей заявила, что никаких украшений или ценностей в гробу нет. Сообщается, что у Джеймса были проблемы с наркотиками. Молодым людям предъявлены обвинения.