СК проверит данные о низкой зарплате красноярских синоптиков после жалобы Путину

Метеорологи записали видеообращение к президенту страны, в котором рассказали об окладе в шесть-семь тысяч рублей.

СК РФ по Красноярскому краю проверяет данные о низкой зарплате местных синоптиков, которые записали видеообращение к главе государства Владимиру Путину. Отмечается, что проверка займёт от трёх дней до месяца.

— Следственный комитет начал доследственную проверку по информации, содержащейся в обращении. Она займёт от трёх дней до месяца, — пояснили в региональном ведомстве.

Стоит отметить, что в своём видеообращении метеорологи пожаловались, что их зарплаты не повышались с 2014 года, а часть синоптиков и вовсе получает шесть-семь тысяч рублей. Это ниже МРОТ в Красноярском крае.