Бастрыкин поручил начать проверку по факту гибели россиян при взрывах в Абхазии

ЧП случилось в селе Приморском, где рядом со складом боеприпасов находились десятки туристов.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил начать доследственную проверку по факту гибели россиян в результате взрывов на военном складе в Абхазии.

— Согласно действующему законодательству, в случае, если преступление совершено против граждан России, лица, его совершившие, несут ответственность в соответствии с положениями Уголовного кодекса Российской Федерации, — поясняется в сообщении на сайте СК РФ.

Провести проверку поручено Главному следственному управлению СК РФ. Работа уже начата. Сотрудники ведомства вместе с компетентными органами Абхазии устанавливают все обстоятельства случившегося.

Взрывы прогремели накануне на складе боеприпасов в селе Приморском Гудаутского района Абхазии. По разным данным, пострадало несколько десятков человек, в том числе более 30 туристов из России.