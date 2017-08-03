Бастрыкин поручил начать проверку по факту гибели россиян при взрывах в Абхазии

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Бастрыкин поручил начать проверку по факту гибели россиян при взрывах в Абхазии

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Александр Бастрыкин. Фото: ©РИА Новости/Алексей Никольский

ЧП случилось в селе Приморском, где рядом со складом боеприпасов находились десятки туристов.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил начать доследственную проверку по факту гибели россиян в результате взрывов на военном складе в Абхазии.

— Согласно действующему законодательству, в случае, если преступление совершено против граждан России, лица, его совершившие, несут ответственность в соответствии с положениями Уголовного кодекса Российской Федерации, — поясняется в сообщении на сайте СК РФ.

Провести проверку поручено Главному следственному управлению СК РФ. Работа уже начата. Сотрудники ведомства вместе с компетентными органами Абхазии устанавливают все обстоятельства случившегося.

Взрывы прогремели накануне на складе боеприпасов в селе Приморском Гудаутского района Абхазии. По разным данным, пострадало несколько десятков человек, в том числе более 30 туристов из России.

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