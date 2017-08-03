Военные на Урале устроили массовую драку из-за незаправленной кровати

В результате пострадало 12 человек, среди них есть один офицер. Два человека находятся в тяжёлом состоянии.

Массовые беспорядки в воинской части 31612 в посёлке Порошино в Свердловской области начались из-за того, что рядовой по имени Саян демонстративно проигнорировал приказ офицера заправить кровать. Об этом сообщил Mash.

Началось всё с того, что офицер попросил Саяна заправить торчащую простыню. Рядовой отказался, тогда за офицера вступились солдаты из шестой роты. Саяна, в свою очередь, поддержали военнослужащие из первой роты. Драка растянулась на 30 минут, всего в ней приняли участие 140 человек.

В результате пострадало более десяти человек, кроме того, в казарме были выбиты стёкла и сломаны кровати.

Подробности произошедшего уточняются.