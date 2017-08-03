В Северной Осетии под камнепад попали туристы из Одессы

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, в результате пострадало два человека.

Группа туристов из Одессы попала под камнепад в горах Северной Осетии. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по республике.

Уточняется, что ЧП произошло на перевале Допах (Дигорский район). По предварительным данным, в результате инцидента пострадало двое туристов. Участники группы вызволили их из-под камней, однако отдыхающие получили травмы, не позволяющие им передвигаться самостоятельно.

В пресс-службе регионального управления МЧС добавили, что за пострадавшими направили группу из семи спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда.