Найдена "адская" планета, на которой испаряется железо

Температура на ней достигает почти 2500 градусов по Цельсию. В небе этой планеты были обнаружены стеклянные и свинцовые облака, из которых идут дожди из драгоценных камней.

Астрономы изучили свойства атмосферы экзопланеты WASP-121b в созвездии Кормы и обнаружили, что температура на её поверхности высока настолько, что может испарять металлы, в том числе железо. Об этом сообщает журнал Nature.

Недавно обнаруженная планета принадлежит к классу так называемых горячих Юпитеров, раскалённая атмосфера которых похожа по составу на газовые оболочки Юпитера и Сатурна. В небесах таких планет исследователи обнаружили стеклянные и свинцовые облака, из которых идут дожди из драгоценных камней.

Температура в верхнем слое стратосферы WASP-121b достигает рекордных 2700 градусов Кельвина (2500 по Цельсию). Это значит, что железо, попавшее в эту часть атмосферы WASP-121b, не только бы начало плавиться, но и было бы готово "закипеть" и испариться.