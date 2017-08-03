Правительству РФ предложили не пускать бензиновые автомобили в курортные города

По данным "Известий", соответствующее предложение содержится в комплексе мер по поддержке электрификации автомобильного транспорта, который сейчас обсуждают в кабмине.

Председатель правительства России Дмитрий Медведев поручил кабмину проработать меры господдержки электрического транспорта в стране, сообщают "Известия". По данным издания, есть среди предложений и достаточно радикальные варианты, например, запрет въезда в крупные города и курорты страны автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания.

"Известия" уточняют, что пакет предложений по поддержке электрификации автомобильного транспорта представил Медведеву генеральный директор ПАО "КамАЗ" Сергей Когогин. Не случайно, что именно он обратил внимание на эту сферу: в июле 2017 года автоконцерн участвовал в подписании меморандума о создании Национального консорциума развития автономного, подключенного и электрического транспорта, поэтому, можно сказать, что интересы КамАЗа и производителей электрокаров теперь пересекаются.

Кроме того, эксперты предлагает установить "нулевую" ставку транспортного налога на электромобили и гибридные автомобили, одобрить программу предоставления бесплатных парковочных мест для электромобилей и гибридов, а также ввести субсидии на приобретение электротранспорта.

Отметим, на сайте правительства до сих пор не опубликован текст распоряжения Медведева, на который ссылается газета.