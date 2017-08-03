Сотрудников аэропорта Каира арестовали из-за диверсии

В прошлую пятницу, 28 июля, в воздушной гавани произошло внезапное отключение электроэнергии. Инцидент случился во время визита российских проверяющих.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), 11 сотрудников каирского аэропорта были арестованы по предварительному обвинению в намеренной диверсии.

Напомним, почти полуторачасовое отключение электроэнергии привело к задержкам международных и внутренних рейсов. Кроме того, вышли из строя система безопасности аэропорта, компьютеры и кондиционеры. Резервные генераторы не сработали.

— Происшествие оказалось столь серьёзным, что в субботу, 29 июля, главный прокурор Египта Набил Садек приказал провести расследование этого ЧП, а группу техников, работавших в пятницу в аэропорту, временно отстранили от работы, — говорится в сообщении АТОР.

Кроме того, министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи сформировал специальный комитет по расследованию причин аварии. Инцидент вызвал скандал в Египте. Политики и парламентарии заявили, что происшествие опорочило репутацию не только аэропорта, но и страны в целом.

Напомним, российские эксперты начали проверку в Каире 27 июля. Египетские СМИ описывали этот визит как "ключевой" и "итоговый". По данным Ассоциации туроператоров, официальных заявлений по результатам проверки пока не поступало.

— По предварительной информации, российские инспекторы, которые три дня оценивали в международном аэропорту Каира меры безопасности, остались довольны увиденным, — отмечается на сайте АТОР.