"Вперёд!" Путин дал старт строительству первого фундамента Амурского ГПЗ

Стоит отметить, что главе государства показали также макеты газопровода "Сила Сибири" и самого завода.

Сегодня президент РФ Владимир Путин совершает рабочую поездку в Амурскую область. Глава государства уже осмотрел площадку строительства газоперерабатывающего завода и дал старт на заливку фундамента для возведения ГПЗ.

Стоит отметить, что российского лидера сопровождал председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. В ходе визита Путину показали макеты газопровода "Сила Сибири" и амурского завода.

Миллер подробно рассказал президенту о деталях строительства "Силы Сибири" и проекте ГПЗ. Уже после доклада он попросил Владимира Путина дать старт на разрешение заливки фундамента.

— Уже выполнена большая подготовительная работа по началу строительства основного производства. Уважаемый Владимир Владимирович, я прошу дать команду на укладку бетона первого фундамента Амурского ГПЗ, — обратился Миллер к Путину.

— Вперёд! — в ответ сказал российский лидер и пожелал рабочим и Миллеру удачи.

Напомним, строительство ГПЗ в 15 километрах от города Свободного началось ещё в октябре 2015 года.