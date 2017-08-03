Вдвое выросли заказы у мастера, на блесну которого Путин поймал щуку

Производитель снасти считает, что его ждал бы и больший успех при достаточной рекламе.

Мастер Александр Прокофьев из Красноярска, на блесну которого президент РФ Владимир Путин в 2013 году поймал 21-килограммовую рыбу, смог после этого увеличить объёмы производства. По словам специалиста, заказов стало вдвое больше.

— С того момента, как Путин поймал щуку на мою блесну, производство выросло в два раза. Есть даже заказы из-за рубежа: Германии, Румынии, Белоруссии и Украины, — приводит его слова РИА "Новости". — Но пока разовые — чтобы развиваться в этом направлении, нужна реклама.

По словам Александра Прокофьева, блёсны, которые использовал Путин во время рыбалки в Туве, закупала местная турфирма.

Ранее президент пошутил по поводу своего улова 2013 года. Он отметил, что не видел, чтобы кто-то подкладывал грузик на весы, на которых определяли вес пойманной им щуки. Накануне же сообщалось, что глава государства намерен съездить на рыбалку в Южной Сибири по пути на Дальний Восток.