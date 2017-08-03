Bild: Владимир Кличко завершил карьеру

Украинский боксёр Владимир Кличко принял решение завершить профессиональную карьеру. Об этом сообщает Bild.
По данным издания, 41-летний спортсмен отказался от реванша с Энтони Джошуа, которому проиграл в конце апреля.
Напомним, что британец дважды нокаутировал Кличко в 11-м раунде во время их встречи на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Затем Джошуа заявил о готовности провести бой-реванш с украинским спортсменом. А Кличко, напротив, признался, что пока к повторной встрече не готов. Позже стало известно о том, что Джошуа призвал соперника "уйти на вершине".
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