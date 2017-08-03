Сечин: Иногда кажется, что санкции США вводятся против Трампа

В "Роснефти" ищут условия, которые позволят минимизировать давление со стороны Штатов.

Санкции США против России начинают работать против того, кто является их инициатором. Так считает глава "Роснефти" Игорь Сечин.

— Мне жаль, что Exxon пострадала на два миллиона долларов. Штраф выписали за общение с нами. Санкции начинают работать против тех, кто их вводит. Это позитивно, — сказал Сечин журналистам.

От отметил, что полномочия президента США Дональда Трампа ограничены, поэтому Сечину иногда кажется, что "санкции вводятся против него (Трампа. — Прим. ред.), а не против нас".

— Так что посмотрим, как это будет нравиться тем, кто принимает решения, ну, а мы будем искать возможности работать так, чтобы действия санкций минимизировать, — сказал Сечин, добавив, что подробности будут обнародованы уже скоро.

МИД РФ ранее назвал новые санкции США недальновидной и опасной линией.