Володин рассказал, что делает его счастливым

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Володин рассказал, что делает его счастливым

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин. Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Об этом парламентарий поведал на форуме "Территория смыслов", который проходит во Владимирской области.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что делает его счастливым.

— Счастье — это любить свою работу… А для депутата счастье, когда он может помочь человеку. Если он от этого получает счастье и вдохновение, то значит, это его призвание, — сказал Володин на форуме "Территория смыслов" под Владимиром.

Также спикер Госдумы рассказал, что для любого человека источник счастья находится в нематериальных вещах.

— Счастье — это состояние души. Когда вы влюблены — это и есть состояние счастья. Когда вы пришли на работу, она вам нравится и вы можете себя реализовать — это счастье, — заключил Володин.

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